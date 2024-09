Nations League: il Belgio risponde all'Italia, pari per Austria e Turchia

NATIONS LEAGUE

Stesso risultato per i Diavoli Rossi, che sconfiggono 3-1 Israele a Debrecen: doppietta per De Bruyne. Non vincono Calhanoglu e Arnautovic, gol "italiani" per la Romania

La Nations League inizia decisamente col piede giusto per il Belgio, che risponde a tono all'Italia e sconfigge 3-1 Israele. Senza Lukaku, i Diavoli Rossi si aggrappano a De Bruyne (doppietta) e Openda, che sbaglia anche un rigore. Tre punti per Belgio e Italia dunque, mentre non arriva la vittoria per Austria e Turchia nella Lega B: 0-0 tra Calha (entrato al 64') e il Galles, 1-1 austriaco contro la Slovenia. Esulta la Romania: in gol Marin e Man.

BELGIO-ISRAELE 3-1

L'Italia vince 3-1 e il Belgio le risponde a tono: stesso risultato contro Israele e leadership condivisa nel gruppo 2 della Lega A. Senza Romelu Lukaku, risparmiato per questa tornata di nazionali così da concentrarsi sulla crescita di condizione, i Diavoli Rossi iniziano benissimo la gara. Il pressing alto della selezione guidata da Tedesco non lascia respiro ad Israele, in una prima parte di gara dai ritmi elevati e dal gioco spezzettato. Il match si sblocca al 21', sull'asse griffato Man City: Doku la mette in mezzo, De Bruyne calcia di prima ed è 1-0, con un tiro che s'insacca al sette. Lukebakio e Tielemans sfiorano subito il bis, ma c'è anche Israele: Abu Fani va vicino all'1-1. Una rete che arriva al 36', con la deviazione di Castagne a correggere in rete il colpo di testa di Khalaili. Si va al riposo con un pareggio, ma l'avvio del Belgio è perfetto. Tielemans ispira per il 2-1 di Openda (48'), che si procura il rigore del tris: Shlomo lo stende, De Bruyne trasforma al 51'. I Diavoli Rossi avrebbero un'altra chance dal dischetto, ma Gerafi para il penalty di Openda e tiene in vita i suoi. Non c'è comunque partita a Debrecen, insolita sede della sfida per evitare trasferte agli israeliani, di base proprio in Ungheria (lunedì sfideranno l'Italia a Budapest): dominano i belgi, con Doku e Duranville vicini al poker. Finisce così, col successo del Belgio e un 3-1 meritato.

LE ALTRE PARTITE

Lega B, gruppo 3

Kazakistan-Norvegia 0-0

Slovenia-Austria 1-1

Marcatori: 16' Sesko rig. (S), 28' Laimer (A).

Lega B, gruppo 4

Galles-Turchia 0-0

Note: espulso Baris Yilmaz (T) al 17' st.

Islanda-Montenegro 2-0

Marcatori: 39' Oskarsson (I), 13' st Þorsteinsson (I).

Lega C, gruppo 2

Kosovo-Romania 0-3

Marcatori: 40' Man (R), 6' st Marin rig. (R), 37' st Dragus (R).

Note: espulso Vojvoda (K) al 40' st.

Lituania-Cipro 0-1

Marcatore: 34' Pittas.