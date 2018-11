Nations League, i verdetti: le squadre promosse e le retrocesse

21/11/2018

La prima storica fase a gironi della Nations League si è conclusa e - in attesa della Final Four che il prossimo 9 giugno vedrà protagoniste le quattro nazionali vincitrici dei gruppi di Lega A - ha emesso i suoi verdetti. Tra tutti spicca la retrocessione in Lega B della Germania e della Croazia vicecampione del mondo. Promosse al livello più alto invece la Bosnia di Dzeko e l'Ucraina del ct Shevchenko.



Ecco il quadro completo con nazionali promosse e retrocesse.



Squadre qualificate alla Final Four: Svizzera, Olanda, Portogallo e Inghilterra.

Squadre promosse in Lega A: Ucraina, Bosnia, Svezia e Danimarca.

Squadre promosse in Lega B: Finlandia, Norvegia, Scozia e Serbia.

Squadre promosse in Lega C: Georgia, Macedonia, Kosovo e Bielorussia.



Tutte queste nazionali capaci di vincere il rispettivo gruppo hanno un posto garantito nei playoff di qualificazione a Euro 2020 che si terranno a marzo 2020, qualora non dovessero qualificarsi direttamente nei gironi di qualificazione.



Squadre retrocesse in Lega B: Germania, Islanda, Polonia e Croazia.

Squadre retrocesse in Lega C: Turchia, Irlanda del Nord, Slovacchia e Irlanda.

Squadre retrocesse in Lega D: Cipro, Estonia, Slovenia e Lituania.



Di conseguenza la nuova Nations League che tornerà in campo nel 2020 per la seconda edizione con finale nel giugno 2021.



LEGA A

Belgio, Bosnia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina.



LEGA B

Austria, Croazia, Rep. Ceca, Finlandia, Germania, Islanda, Norvegia, Polonia, Russia, Scozia, Serbia, Galles.



LEGA C

Albania, Bielorussia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Ungheria, Israele, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Irlanda del Nord, Irlanda, Romania, Slovacchia, Turchia.



LEGA D

Andorra, Armenia, Azerbaigian, Cipro, Estonia, Far Oer, Gibilterra, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, San Marino, Slovenia.