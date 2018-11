Nations League, in quattro per una coppa: la finale il 9 giugno in Portogallo

20/11/2018

Olanda, Svizzera, Portogallo e Inghilterra: sono rimaste in quattro per una coppa e per entrare nella storia della Nations League. Tutto si deciderà in Portogallo, dove si giocheranno le final four, tra il 5 e il 9 giugno prossimi. Le semifinali, invece, verranno sorteggiate il 3 dicembre: non ci sono teste di serie o limitazioni e c'è da scommetterci che sarà spettacolo. Si sa solo che il Portogallo giocherà la sua semifinale il 5 giugno, mentre l'altra si disputerà il giorno successivo. Domenica 9, invece, sarà il giorno delle finali, ci sarà anche quella per il 3/4° posto che trasmetteremo in esclusiva.



Si giocherà all'Estadio do Dragao di Porto e all'Alfonso Henriques di Guimaraes per fare la storia della competizione. Una spinta in più per i lusitani che giocano in casa e, forse, potranno avere il contributo di Cristiano Ronaldo in campo.