Milano-Cortina 2026, hockey ghiaccio: annunciati primi 6 convocati per l'Italia

ilano Cortina 2026 rappresenta un momento significativo nella storia dell'hockey su ghiaccio. Per la prima volta dopo 12 anni, i giocatori Nhl parteciperanno ai Giochi Olimpici Invernali, aumentando l'attesa tra atleti, tifosi, media e organizzatori. "Siamo entusiasti di accogliere nuovamente i giocatori NHL ai Giochi Invernali. Per la IIHF è un passo fondamentale per mostrare l'hockey su ghiaccio al massimo livello sulla scena mondiale. I tifosi a Milano Cortina e in tutto il mondo potranno godere di una competizione di altissimo livello e di momenti indimenticabili. Questo ritorno rafforza la nostra collaborazione con NHL, NHLPA e CIO, e siamo entusiasti per ciò che ci aspetta. Non vedo l'ora che i Giochi abbiano inizio", ha dichiarato il presidente IIHF Luc Tardif. "La National Hockey League guarda con grande entusiasmo al torneo olimpico di hockey dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026," ha detto il commissioner della NHL Gary Bettman. "Come dimostrato chiaramente durante il recente 4 Nations Face-Off, ci sono poche competizioni nello sport internazionale in grado di eguagliare la passione, il talento e lo spettacolo dei giocatori NHL che rappresentano i propri Paesi in un torneo 'best-on-best'. Sappiamo che la presenza dei giocatori annunciati oggi - e di tanti altri campioni NHL che si aggiungeranno - renderà memorabile il torneo olimpico maschile di hockey su ghiaccio di febbraio".