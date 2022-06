Nations League: Francia rimontata e sconfitta in casa, Olanda e Austria a valanga

NATIONS LEAGUE

Il vantaggio di Benzema precede l’1-2 finale della Danimarca con Cornelius (doppietta), Belgio e Croazia nettamente ko in casa

Debutto negativo della Francia in questa edizione della Nations League. La Nazionale campione del mondo viene piegata 2-1 in rimonta dalla Danimarca al Saint-Denis: una doppietta di Cornelius (68’ e 89’) ribalta l’iniziale vantaggio di Benzema (51’). Due netti successi caratterizzano le altre due gare della Lega A: l’Olanda stende 4-1 in trasferta il Belgio con doppietta di Depay, l’Austria passeggia in Croazia con il 3-0 guidato da Arnautovic. Nations League, Lukaku e Mbappé escono infortunati











LEGA A

È un esordio amaro quello della Francia in Nations League, ribaltata nel finale per 2-1 in casa dalla Danimarca. Subito scandinavi pericolosi al 4’ del Saint-Denis: la conclusione di Dolberg diventa un assist per Maehle, il cui tap-in sbatte sul palo. Schmeichel è bravo a bloccare su Griezmann e su Mbappé. Proprio quest’ultimo lascia il campo all’intervallo per un problema al ginocchio. In ogni caso, a sbloccare i padroni di casa ci pensa il solito Benzema, al 51’: l’attaccante del Real Madrid scambia con Nkunku in area, mette a sedere due avversari e poi insacca col sinistro. Tuttavia i danesi reagiscono e agguantano il pari al 68’: Hojbjerg riceve sulla trequarti e inventa un lob per Cornelius che calcia col piattone al volo e non c’è niente da fare per Lloris. Il palo colpito da Kanté anticipa la doppietta all’89’ dell’ex Parma che, lanciato in profondità, fa a sportellate con Saliba e calcia fortissimo sotto la traversa, per un successo (quasi) insperato della Danimarca contro la Francia dopo 20 anni dall’ultima volta. Non benissimo in entrambe le circostanze Theo Hernández, che tiene sempre in gioco Cornelius.

Per quanto riguarda sempre il gruppo 1 della Lega A, grande successo dell’Austria sul campo dei vicecampioni del mondo in carica della Croazia: 3-0 il risultato finale. Ospiti avanti al 41’ con Arnautovic, dopo di che Gregoritsch (54’) e Sabitzer (57’) firmano il 3-0 finale. Passando invece al gruppo 4, l’Olanda si aggiudica nettamente il derby del Benelux. La girata e il destro fulmineo di Bergwijn all’angolino vale il vantaggio degli Orange al 40’. Ospiti che dilagano nella ripresa: prima Depay con una doppietta (51’ e 66’) e poi l’interista Dumfries (62’) archiviano nettamente la pratica. Finisce 4-1, stante poi il gol della bandiera di Batshuayi in pieno recupero.



LEGA C

Nel gruppo 3 della Lega C, la Slovacchia passa in Bielorussia 1-0: basta Suslov al 61’ per prendersi i primi tre punti del girone. Nell’altro match, il Kazakistan piega 2-0 l’Azerbaigian 2-0 con la doppietta di Aymbetov (50’ e 57’).



LEGA D

La Lega D di stasera vedeva impegnate due partite del gruppo 1. La Moldavia va a vincere in Liechtenstein 2-0 grazie al rigore di Nicolaescu al 5’ e al gol di Bolohan al 94’. 3-0 invece della Lettonia su Andorra: doppietta di Uldrikis (9’ e 77’) e penalty di Ikaunieks (85’).