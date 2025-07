Taylor Fritz è il primo semifinalista nel tabellone maschile a Wimbledon. L'americano ha battuto nei quarti di finale il russo Khachanov in quattro set: 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 il punteggio in favore di Fritz che raggiunge la semifinale a Wimbledon per la prima volta in carriera. Taylor affronterà uno tra Alcaraz e Norrie.