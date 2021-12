Nations League, ecco le date: a giugno tour de force Italia

NATIONS LEAGUE

La Uefa a ufficializzato le date della terza edizione, per gli azzurri le prime due in casa

La Nazionale di Roberto Mancini giocherà in Italia i primi due incontri della terza edizione della UEFA Nations League. L'Uefa ha ufficializzato il calendario della manifestazione e gli azzurri, sorteggiati ieri nel gruppo 3 della Lega A, faranno il loro esordio nel torneo sabato 4 giugno con la Germania per poi ospitare martedì 7 giugno l'Ungheria. Getty Images

Seguiranno due trasferte, la prima sabato 11 giugno in Inghilterra a undici mesi di distanza dalla finale di Euro 2020 e la seconda martedì 14 giugno in casa dei tedeschi. Un vero tour de force attende quindi a giugno gli Azzurri, che oltre ai quattro match di Nations League saranno di scena il 1° giugno a Londra con l'Argentina nell'inedita sfida tra i Campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America.

A settembre gli ultimi due incontri del girone di Nations League: l'Italia ospiterà venerdì 23 settembre l'Inghilterra e chiuderà il girone lunedì 26 settembre in Ungheria. La prima classificata si qualificherà alla Final Four in programma nel giugno 2023, mentre l'ultima classificata retrocederà nella Lega B.

Questo il calendario completo delle gare dell'Italia: 4 giugno (ore 20.45), Italia-Germania 7 giugno (ore 20.45), Italia-Ungheria 11 giugno (ore 20.45), Inghilterra-Italia 14 giugno (ore 20.45), Germania-Italia 23 settembre (20.45), Italia-Inghilterra 26 settembre (20.45), Ungheria-Italia.