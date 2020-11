Nations League: Cristiano Ronaldo, la maledizione Francia continua 

NATIONS LEAGUE

"Tutte le partite ci insegnano qualcosa. Purtroppo non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Dobbiamo alzare la testa ed essere orgogliosi di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme!", così Cristiano Ronaldo sui social dopo la sconfitta del suo Portogallo contro la Francia che ha permesso ai trasalpini di staccare il pass per le final four di Nations League. Anche perché CR7 proprio contro i francesi non è riuscito a sfatare alcun tabù che lo riguarda.

























































































CR7 è quindi rimasto a secco contro la nazionale di Deshamps e non riesce ad andare in gol da ben 6 gare (un record appunto negativo per il bomber lusitano).

La Francia sembra essere poi la bestia nera per il Portogallo: ha perso più partite contro i "galletti" (18, appunto) che contro qualsiasi altra nazionale in tutte le competizioni internazionali e nelle amichevoli.

Ora Francia è in testa al girone della Nations League con 13 punti, mentre il Portogallo fermo a quota 10. Nel prossimo turno, la nazionale portoghese giocherà con la Croazia, mentre i francesi giocheranno contro la Svezia.