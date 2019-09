Nations League, cambia il format: Serie A a 16 squadre

Dopo il successo della prima edizione, vinta dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Nations League cambia format per diventare più grande e più bella: a partire dal 2021, aumenteranno le squadre, praticamente azzerando le amichevoli tra settembre e novembre del 2020. Una richiesta delle Federazioni che va in scia al successo di pubblico che così può vedere match tra Nazionali (si può parlare di un "piccolo Europeo") con in palio un trofeo.