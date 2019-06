Nations League, l'orgoglio di Cristiano Ronaldo: "Campioni"

21/06/2019

Sono passati più di dieci giorni dalla vittoria sull'Olanda ma Cristiano Ronaldo non scorda la Nations League. L'attaccante della Juventus oggi ha postato su Instagram una foto del trofeo insieme ad una didascalia breve ma incisiva: "I ricordi non si spengono mai. Campioni, punto!". La prima edizione della Nations è stata vinta dal Portogallo grazie ad una rete di Guedes ma CR7 era stato decisivo in semifinale con la tripletta alla Svizzera.