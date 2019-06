Nations League, al via le Final Four: tutti contro Ronaldo

Nations League, al via le Final Four: tutti contro Ronaldo Portogallo-Svizzera e Inghilterra-Olanda le due semifinali: in palio la Coppa e 10 milioni Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



05/06/2019

Prendono via stasera con Portogallo-Svizzera (ore 20.45 esclusiva Mediaset su Italia Uno e www.sportmediaset.it) le semifinali della Nations League, il nuovo torneo voluto dalla Uefa. La nazionale di Fernando Santos parte con i favori del pronostico, perché gioca in casa e perché può contare su Cristiano Ronaldo. Al suo fianco lo juventino Cancelo, Bernardo Silva e il nuovo fenomeno Joao Felix. In palio la Coppa, ma soprattutto 10 milioni di euro. Tanti i campioni che proveranno ad alzare al cielo il trofeo: da Kane a Sterling, passando per de Jong, de Ligt e Van Dijk fino agli svizzeri Shaqiri e Xhaka. In 6 possono conquistare una storica doppietta Champions League-Nations League: Alexander-Arnold, Gomez e Henderson (Inghilterra), van Dijk e Wijnaldum (Olanda) e Shaqiri (Svizzera). Insomma, lo spettacolo è garantito...

IL PROGRAMMA SEMIFINALI

Mercoledì 5 giugno: Portogallo - Svizzera (Oporto, 20.45)

Giovdì 6 giugno: Olanda - Inghilterra (Guimaraes, 20.45)

FINALE 3°/4° POSTO

Domenica 9 giugno: Guimaraes, 15.00

FINALE

Domenica 9 giugno: Oporto, 20.45

TUTTI I CONVOCATI DELLE FINALISTE INGHILTERRA



Portieri: Jack Butland (Stoke City), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford (Everton)



Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester City), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City)



Centrocampisti: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Declan Rice (West Ham)



Attaccanti: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth)



OLANDA



Portieri : Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Kenneth Vermeer (Feyenoord)



Difensori : Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale Milano), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Virgil van Dijk (Liverpool)



Centrocampisti: Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Davy Pröpper (Brighton and Hove Albion), Kevin Strootman (Marseille), Donny van de Beek (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Attaccanti: Ryan Babel (Fulham), Steven Bergwijn (PSV Eindhoven), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Sevilla)



PORTOGALLO



Portieri: Beto (Göztepe), José Sá (Olympiacos), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers)



Difensori: João Cancelo (Juventus), Nélson Semedo (Barcelona), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Benfica), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Mário Rui (Napoli)



Centrocampisti: Danilo (Porto), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Sporting CP), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Pizzi (Benfica)



Attaccanti: Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (SL Benfica), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafa Silva (Benfica), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers), Dyego Sousa (Braga)



SVIZZERA



Portieri : Yann Sommer (Mönchengladbach), Yvon Mvogo (Leipzig), Jonas Omlin (Basel)



Difensori: Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Young Boys), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Michael Lang (Mönchengladbach), Kevin Mbabu (Young Boys), Jacques-François Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodríguez (Milan), Fabian Schär (Newcastle)



Centrocampisti: Edimilson Fernandes (Fiorentina), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Young Boys), Renato Steffen (Wolfsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Steven Zuber (Stuttgart), Noah Okafor (Basel)



Attaccanti: Josip Drmić (Mönchengladbach), Haris Seferović (Benfica), Albian Ajeti (Basel)

PER LA PRIMA VOLTA C'E' IL VAR Per la prima volta in una competizione UEFA per squadre nazionali, il Video Assistant Referees (VAR) sarà utilizzato in occasione delle finals di UEFA Nations League in Portogallo.

FORMAT E MONTEPREMI Le vincitrici delle semifinali raggiungono la finale, mentre le squadre sconfitte si affrontano nella sfida per il terzo posto. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, sono previsti i tempi supplementari e le squadre possono effettuare una quarta sostituzione. In caso di ulteriore parità dopo 30 minuti si procede ai calci di rigore. Nel torneo verrà utilizzata la goal line technology.



Il montepremi è così suddiviso: 10,5 milioni di euro alla vincitrice, 9 milioni di euro alla seconda classificata, 8 milioni di euro alla terza classificata e 7 milioni di euro alla quarta classificata. Le cifre includono i 3 milioni di euro già garantiti alle quattro finaliste.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X