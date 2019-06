Uefa Nations League, Portogallo-Svizzera in esclusiva su Italia 1

04/06/2019

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Italia 1 trasmetterà in esclusiva, in diretta e in HD, due super sfide della fase conclusiva di “UEFA Nations League”: mercoledì 5 giugno la semifinale tra il Portogallo e la Svizzera e domenica 9 giugno la finale 3°/4° posto.

In diretta su Italia 1 dall’Estadio Do Dragao di Oporto, tutti gli appassionati di calcio avranno la possibilità di vedere Cristiano Ronaldo all’opera dopo la fine della stagione in maglia bianconera: CR7, che con 85 reti è il miglior marcatore europeo di tutti i tempi in nazionale, si giocherà l’accesso alla finale contro la Svizzera di Vladimir Petkovic, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Chi uscirà perdente dalla sfida, tornerà in campo domenica 9 giugno per la finale 3°/4° posto, sempre su Italia 1. La “Nations League” è la neonata competizione che coinvolge tutte le 55 nazionali membri della UEFA. Ribattezzata la Champions delle nazioni, mette in palio, oltre al titolo di campione della UEFA Nations League, quattro posti per la fase a gironi degli Europei del 2020.