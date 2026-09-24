Ciclismo, Mondiali U23 femminili: Ciabocco 14/ma, vince Chladonova

La slovacca Viktoria Chladonová conquista il titolo mondiale U23, battendo allo sprint la canadese Isabella Holmgren; terza la belga Fleur Moors a 33". La gara si decide nel finale, dopo che il gruppo delle migliori era rimasto compatto per gran parte della prova. La migliore azzurra è Eleonora Ciabocco, 14ª a 2'05", rimasta a lungo nel gruppo di testa ma che, quando la gara esplode, perde lentamente le ruote delle prime: "Speravo in un miracolo ma non si è realizzato. Il risultato è in linea con una stagione nella quale ho faticato. Oggi, come si alzava la velocità, entravo in affanno. Ho resistito quanto ho potuto ma nel momento decisivo ero già stanca." Più indietro Gaia Segato, 28ª a 7'45": "Pensavo di poter finire più avanti ma nel complesso sono soddisfatta della prestazione." Giada Silo chiude invece al 37° posto, a 10'58" dalla vincitrice: "Ho bucato e cambiata la ruota sono stata per due giri al vento per recuperare. Quando stavo per rientrare ho raggiunto Eleonora che aveva un problema meccanico e mi sono messa a sua disposizione per rientrare il più velocemente possibile".