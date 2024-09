Italia, Spalletti: "Reagito da squadra, questa la chiave. Tonali? Ritrovato giocatore fortissimo"

ITALIA

Il ct azzurro dopo la vittoria sulla Francia a Parigi: "I miei doppiamente bravi"

"Tutti hanno reagito subito, cercato di dare tranquillità alla squadra. Hanno fatto la partita che dovevano fare, sono stati doppiamente bravi. Luciano Spalletti applaude gli azzurri dopo la bella vittoria in rimonta contro la Francia a Parigi all'esordio in Nations League. C'è sempre la possibilità di fare meglio - ha proseguito il ct azzurro ai microfoni della Rai dopo la gara - L'importante era stare in campo da squadra. Dopo l'infortunio iniziale abbiamo avuto doppia forza mentale. Nel nostro calcio, ci sta che la tensione ti faccia commettere un errore, e tutto diventa follia. Ma tutti hanno reagito subito e hanno fatto la partita che dovevano fare".

"La condizione fisica - ha detto il ct alla Rai - è diversa da quella di fine campionato, e abbiamo tanti giovani che vogliono far vedere quanto valgono. Tonali? Ha fatto una partita magnifica, avevamo paura che non riuscisse a fare 90' e invece alla fine ha dato due belle sgasate. Abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo".

Spalletti in conferenza stampa: "Dopo una o due partite perse io non cambio idea, penso di avere a che fare con 20 calciatori forti che possono giocare da squadra come stasera e che possono far vedere qualcosa di importante anche contro squadre di livello top come la Francia. Non c'è niente che può distruggerti più della tua mente, doppiamente bravi ad aver avuto quella reazione dopo aver preso quel gol e a rimanere in partita. Oltre ai gol abbiamo fatto tante azioni importanti, stasera siamo stati dei giganti come i nostri avversari. I ragazzi sono stati bravi ad adattarsi, hanno lottato e dato l'animo facendo vedere cose importanti fisicamente contro delle belve" come i giocatori della Francia". E ancora: "L'Europeo ormai "è il passato e c'è la possibilità di ricreare qualcosa di bello che crea delle sensazioni infinite. Dopo il gol li ho visti prendere decisioni importanti, ammirando una squadra di grande personalità". Tra i singoli, Spalletti ha sottolineato anche la prova del torinista "Ricci che ha fatto molto bene e poi c'è chi fa gol". "Rimessi tutti nelle loto posizioni i ragazzi si sono ritrovati", ha concluso.