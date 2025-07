Mondiale per Club, Maresca: "Il Psg è il top al mondo, ma noi siamo qui per vincere"

Arrivato dal Leicester City lo scorso anno, Maresca in questa stagione ha guidato i Blues londinesi al quarto posto in Premier League, ottenendo la qualificazione alla prossima Champions League, e alla vittoria nella Conference League. Ora c'è la possibilità di conquistare un altro trofeo, quello più ricco, ma contro il Psg che anche in America ha travolto ogni avversario non sarà affatto facile. "È stata una stagione fantastica, e per me il più grande successo di questa stagione - dice Maresca - è che esattamente un anno fa nessuno parlava del Chelsea per quanto riguarda il calcio: si parlava solo di avere una grande squadra e un sacco di soldi, quel genere di cose". "Ora nessuno dice più certe cose: tutti parlano del Chelsea, del modo in cui giochiamo, di come vinciamo le partite, e questo è personalmente il più grande successo - ha aggiunto -. E ora spero ce ne arrivi un altro".