Italia, prove di cambio modulo verso la Nations League

A COVERCIANO

Mancini sperimenta il 3-5-2 nel primo allenamento azzurro in vista della sfida contro l'Inghilterra

Prove di cambio modulo. Durante il primo allenamento a Coverciano, aperto ai media e a numerosi ospiti, Roberto Mancini ha svolto una serie di esercitazione tecnico-tattiche schierando gli azzurri anche con il 3-5-2 e testando quella che potrebbe essere la formazione titolare venerdì a Milano contro l'Inghilterra: Toloi, Bonucci e Bastoni in difesa, Di Lorenzo e Emerson esterni nel centrocampo a cinque con Barella, Jorginho e Pobega (in attesa del recupero di Tonali) nel mezzo, in avanti Immobile e Raspadori.

Vedi anche Nations League Nazionale, Mancini non si nasconde: "Quello dell'attacco non è un problema piccolo" A proposito di Tonali, il giocatore del Milan è alle prese con un affaticamento ma l'allarme sembra rientrato come pure per Politano uscito zoppicante dal campo ieri sera per un problema alla caviglia. L'attaccante del Napoli si è presentato con una fasciatura ma fiducioso. Resta sotto osservazione Pellegrini per un fastidio ai flessori. "Difficile pensare di cambiare sistema di gioco in pochi giorni ma non scarto l'ipotesi a priori - ha dichiarato il ct fedele finora al 4-3-3 - Quando si hanno giocatori polivalenti e molti nei loro club giocano con il 3-5-2 si può fare tutto. L'importante è mantenere sempre la stessa personalità e avere sempre voglia di giocare bene".

CON ALBANIA E AUSTRIA LE AMICHEVOLI DI FINE ANNO

Dopo i prossimi incontri con Inghilterra e Ungheria in Nations League, la Nazionale di Roberto Mancini chiuderà il suo 2022 affrontando in amichevole l'Albania e l'Austria. I due match si disputeranno rispettivamente mercoledì 16 novembre all"Air Albania Stadium' di Tirana e domenica 20 novembre all"Ernst Happel Stadion' di Vienna, entrambi con inizio alle 20.45. La Nazionale giocherà per la prima volta nella sua storia a Tirana, mentre sono tre i precedenti con l'Albania, con gli Azzurri sempre vittoriosi: il terzo e ultimo successo risale al 9 ottobre 2017, quando l'Italia si impose 1-0 a Scutari grazie ad un gol di Candreva in un match valido per le qualificazioni al Mondiale. Sono ben 38 invece i confronti tra Italia e Austria (18 vittorie degli Azzurri, 8 pareggi e 12 sconfitte), una lunga rivalità calcistica iniziata ben 110 anni fa, il 3 luglio 1912 (successo per 5-1 degli austriaci ai Giochi Olimpici di Stoccolma) e che ha avuto l'ultimo atto il 26 giugno dello scorso anno a Wembley, quando l'Italia si impose 2-1 ai supplementari negli ottavi di finale degli Europei con i gol di Chiesa e Pessina.