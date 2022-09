Italia, Politano e Pellegrini lasciano Coverciano

NATIONS LEAGUE

Il ct Mancini ha deciso di convocare Gabbiadini, Frattesi ed Esposito a seguito dei nuovi forfait

Dopo la partenza di Marco Verratti, la Nazionale deve rinunciare ad altri due azzurri. A seguito degli accertamenti effettuati, infatti, anche Lorenzo Pellegrini e Matteo Politano risultano indisponibili per i prossimi impegni e faranno subito rientro al club di appartenenza. Contestualmente, in vista degli impegni di Nations League contro Inghilterra e Ungheria, il ct Roberto Mancini ha convocato Salvatore Esposito (Spal, era già in raduno con l'Under 21), Davide Frattesi (Sassuolo) e Manolo Gabbiadini (Sampdoria), tutti in giornata a Coverciano.

Per Gabbiadini si tratta della prima convocazione dopo cinque anni e a sette mesi dal grave infortunio al legamento crociato anteriore sinistro subito a febbraio scorso. L'ultima apparizione in Nazionale infatti è datata 13 novembre 2017 nel pareggio per 0-0 contro la Svezia che sancì l'eliminazione dalle qualificazioni per i Mondiali in Russia del 2018. Gabbiadini con la maglia azzurra ha raccolto 11 presenze dal 2012 al 2017 segnando anche due reti. In campionato ha pero' giocato pochissimo collezionando appena cinque presenze sempre da subentrato e fino a un massimo di 31', in due gare, segnando il gol del pareggio contro la Lazio.

Quanto a Pellegrini, gli esami effettuati in Nazionale hanno confermato solo un affaticamento al flessore sinistro. Non sono quindi previsti ulteriori accertamenti e sono escluse lesioni. Il calciatore, dunque, sarà a disposizione di Mourinho per la gara con l'Inter al rientro dalla sosta.