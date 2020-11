Italia, Mancini ancora debolmente positivo: l'obiettivo è la Polonia

NIENTE COVERCIANO

Roberto Mancini ha dovuto saltare l'amichevole contro l'Estonia, non vuole perdersi il match di Nations League contro la Polonia ma deve ancora attendere il via libero medico: l'ultimo tampone a cui si è sottoposto il ct dell'Italia ha infatti dato esito positivo, seppur con carica virale debole. Questo non consentirà a Mancini di essere a Coverciano nella giornata di giovedì, nel pomeriggio previsto il primo allenamento verso la sfida contro i polacchi.

Nel frattempo il gruppo azzurro, che si è formato a scaglioni per le decisioni delle Asl regionali, ha visto l'arrivo di Bonucci, Jorginho e Locatelli mentre entro mercoledì sera anche Barella e Acerbi raggiungeranno Coverciano.

Chiesa invece dovrebbe restare ancora qualche giorno a Torino per recuperare dal problema muscolare che lo aveva escluso da Lazio-Juventus di domenica: verso fine settimana sarà fatto un punto tra lo staff bianconero e quello dell'Italia per capire se il giocatore potrà essere a disposizione per la partita contro la Bosnia di mercoledì 18.