Italia, la lista dei convocati di Mancini per la fase finale della Nations League

le convocazioni

In lista 22 dei 26 campioni d'Europa: il 6 ottobre la semifinale contro la Spagna a San Siro

Roberto Mancini ha ufficializzato i 23 convocati dell'Italia per la fase finale della Nations League. Nella lista figurano 22 dei 26 Azzurri campioni d'Europa, a cui si aggiunge il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. Fino all'inizio della semifinale contro la Spagna, in programma mercoledì sera a San Siro, sarà possibile sostituire in lista un numero illimitato di giocatori in caso di infortunio o di riscontrata positività al Covid. La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Center di Appiano Gentile e resterà a Milano fino alla gara con la Spagna per spostarsi in nottata al Centro Tecnico Federale di Coverciano da dove, in base al risultato della semifinale, si dirigerà poi verso la sede della gara di domenica 10 ottobre. Getty Images

I CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Dopo Euro 2020, la Nazionale va a caccia di un altro trofeo, ora detenuto dal Portogallo. Prima Italia-Spagna e Francia-Belgio (all'Allianz Stadium), poi la finale nuovamente a San Siro (con finalina per il terzo posto a Torino). Cresce intanto l'attesa per il match con le Furie Rosse: sono stati già venduti 22.000 biglietti (la capienza è al 50%, 37.000 spettatori) e lunedì, ultimo giorno utile per acquistare i tagliandi, si potrebbe arrivare al sold out.