Italia, Immobile: "Infortunio? Rischioso giocare, creato caso inutile"

L'attaccante della Lazio: "D'accordo con Mancini sul fatto che fosse inutile fare un viaggio"

© Getty Images L'attaccante dell'Italia, Ciro Immobile, ha detto la sua sull'infortunio che lo ha tenuto fuori dalle sfide di Nations League con Inghilterra e Ungheria. "È stato creato un caso inutile, purtroppo c'è stata la situazione della mia foto in partenza (per Budapest, ndr). Stavo solamente aspettando Mancini che scendesse dall'aereo, che era andato a votare. È stata una casualità. Io stavo per partire nonostante non potessi giocare - ha detto il bomber napoletano a margine della presentazione della partita della Pace -. Poi ci siamo trovati d'accordo sul fatto fosse inutile fare un viaggio, meglio tornare a casa e fare tutte le visite. E quindi erano tutti contenti così, un po' meno io che avrei voluto giocare. Quando ti succede un infortunio, ci sta. Non era una cosa grave, ma rischiosa, devo essere sincero, siamo stati tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Sono tornato a Roma per fare le terapie".

Sull'impiego di Immobile alla ripresa con lo Spezia c'è ancora un grosso punto interrogativo in casa Lazio. Ciro è in fortissimo dubbio per domenica e potrebbe essere risparmiato per evitare rischi inutili di un rientro affrettato dopo la mini-lesione muscolare accusata in Nazionale.

