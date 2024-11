Verso Italia-Francia, Deschamps: "Siamo stanchi, ma sappiamo cosa fare. Farò dei cambi, devo vedere dei giocatori"

"Serve esperienza e anche adattarsi. C'è un vissuto e ogni situazione è diversa, ogni mattina mi alzo e mi dico che "non so" cosa succederà perché l'ambiente non è lo stesso di 10 anni fa, così come le esigenze. Mi adatto cercando di mantenere voglia e serenità. Non avremo la stessa formazione delle scorse partite perché voglio vedere più giocatori, ma non trarrò conclusioni in base a queste gare. Sono passaggi che servono, ritengo che sia il momento giusto per fare turnover in base a quello che ci aspetta in futuro" ha spiegato.