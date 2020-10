Francia-Portogallo, Mbappé e l'incontro con Cristiano Ronaldo: "Icona"

Cristiano Ronaldo da sempre è l'idolo di Kylian Mbappé, che da piccolo aveva un sacco di poster nella sua cameretta. A 14 anni il primo incontro: il francese era andato al centro sportivo del Real Madrid per un provino e riuscì a farsi una foto con CR7. La prima volta in campo è stata ieri, Francia-Portogallo di Nations League: scambi di sorrisi e intesa. Dopo il match, Mbappé ha usato i social per comunicare la sua ammirazione verso Ronaldo: "Idolo".