Bosnia, Bajevic: "Abbiamo tre positivi al Covid. La rosa dell'Italia vale 900 milioni"

NATIONS LEAGUE

Dusan Bajevic, ct della Bosnia, sembra partire sconfitto nella conferenza della vigilia: "Né l'Olanda né la Polonia sono riuscite a battere l'Italia, le nostre aspettative sono quelle che sono. La rosa degli azzurri vale 900 milioni di euro, noi non siamo a questo livello". Oltretutto i bosniaci ha problemi di formazione: "Ci sono tre casi positivi al Covid e molti calciatori sono stanchi, vedremo mercoledì".

Bajevic parla del momento no della Bosnia, retrocessa in Lega B a causa dell'ultimo posto già matematico nel girone A1: "Siamo delusi perché non abbiamo vinto nessuna partita nel 2020, siamo la nazionale numero 52 nel ranking e questo girone di Nations League è molto difficile".

Tanti complimenti per l'Italia: "Hanno un bell'atteggiamento, mettono pressione all'avversario, già da come cantano l'inno si intuisce la voglia di vincere. Hanno anche ottime individualità anche se nella partita d'andata abbiamo pareggiato e potevamo pure vincere".