Belgio-Francia: Pogba vs. Lukaku, amarcord allo Stadium. E l'Italia osserva

STASERA BELGIO-FRANCIA

Gli azzurri attendono la perdente della sfida dello Stadium

I Campioni del Mondo in carica contro la prima nazionale secondo il Ranking Fifa: all'Allianz Stadium è previsto un grande spettacolo. La Francia da una parte, il Belgio dall'altra, nella semifinale di Nations League di stasera alle 20.45 a Torino in diretta su Canale 20 e in streaming sul nostro sito. L'obiettivo è arrivare alla finalissima in programma a San Siro domenica sera contro la Spagna, chi perderà resterà nella tana della Juventus per la "finalina" del terzo-quarto posto fissata per le 15 dello stesso giorno contro l'Italia.

Vedi anche Nations League Nations League: Belgio-Francia su Canale 20 e in streaming sul nostro sito E, a proposito di colori bianconeri, non può che essere la sfida del cuore di Didier Deschamps. "Per me Torino è una città speciale, è come una seconda casa - tutta l'emozione del commissario tecnico francese, un lungo passato alla Juve prima da calciatore e poi da allenatore in serie B - ed è un grande piacere stare qui, anche se lo stadio è diverso". Ma non si può pensare troppo al passato, la Francia vuole la finale dopo un deludente Europeo, concluso agli ottavi di finale contro la Svizzera, e il presente si chiama Belgio: "C'è una sana rivalità, ma ho grande rispetto per i nostri avversari di domani - dice il tecnico sulle Furie Rosse - e, dopo che abbiamo fatto di tutto per arrivare in semifinale, adesso vogliamo vincere: cercheremo di superare prima il Belgio e poi la Spagna, è una bella competizione ed è emozionante giocare partite di questo calibro".

Deschamps non sarà l'unico a tornare allo Stadium, anche Pogba calcherà nuovamente il prato che lo vide protagonista con la Juve tra il 2012 e 2016 e, chissà, magari anche in un futuro prossimo, con le voci di un ritorno in bianconero che si moltiplicano ogni volta che il francese torna sotto la Mole. E sulle polemiche legate a Mbappé, il quale ha manifestato qualche malumore per il rigore decisivo sbagliato contro la Svizzera: "Non ho letto le sue dichiarazioni, ciò che conta è che ci siamo parlati e non si può più pensare al passato" la linea del tecnico, che sceglie di tagliare corto sull'argomento.

Dall'altra parte, Lukaku cerca il riscatto nello stadio dal quale e' uscito sconfitto giusto una settimana fa con il suo Chelsea in Champions League. "Quando parli di lui, pensi ai suoi gol - dice il ct Roberto Martinez sull'attaccante - e noi dovremo metterlo nelle condizioni di segnare: il suo periodo in Italia lo ha fatto maturare molto". Come la Francia, anche il Belgio ha l'obiettivo di passare in finale: "Non sarà un'amichevole, mi aspetto una bella partita che possa divertire anche i tifosi neutrali" il messaggio del tecnico belga.