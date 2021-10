Nations League: Belgio-Francia su Canale 20 e in streaming sul nostro sito

I campionati si fermano per dare spazio alle Nazionali e il grande calcio torna sulle reti Mediaset. Giovedì 7 ottobre, alle ore 20.45, in esclusiva in chiaro sul canale 20, spazio alla semifinale della UEFA Nations League “Belgio-Francia”. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una super-sfida tra i diavoli rossi del ct Martinez e i Campioni del Mondo in carica della Francia, che vorranno rifarsi dopo il deludente Europeo. Chi passa sfiderà in finale, la vincente tra Italia e Spagna. La telecronaca del match è affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. A seguire, sempre sulla rete diretta da Marco Costa, post-partita con Monica Bertini, che vede ospiti Stefano Sorrentino e Sandro Sabatini. La gara sarà anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it