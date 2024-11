All'Italia basta un punto con il Belgio per i quarti di Nations League

Un cammino fin qui praticamente impeccabile in Nations League a cui manca solo l'ultimo step: un punto nelle gare contro Belgio e Francia per conquistare i quarti mentre, grazie al ranking, abbiamo già la certezza di essere testa di serie nei gruppi di qualificazione al Mondiale 2026, l'obiettivo da non fallire nel modo più assoluto dopo le mancate partecipazioni a Russia 2018 e Qatar 2022. L'Italia di Spalletti ha il primo match-point stasera a Bruxelles contro Lukaku e compagni, gli unici a costringere al pari gli Azzurri nelle prime quattro giornate. Il 2-2 dell'Olimpico, però, è frutto dell'espulsione di Pellegrini nel primo tempo, quando i nostri stavano comodamente vincendo per 2-0. Poi l'inferiorità numerica ha permesso ai Diavoli Rossi di rimettersi in carreggiata e rimanere ancora in corsa.