Yamaha ufficializza la squadra satellite: Dovizioso e Darryn Binder per il 2022

MOTOGP

Il forlivese e il sudafricano correranno con il team RNF Racing sponsorizzato WithU: per loro due YZR-M1

A Misano è stato presentata la squadra satellite Yamaha che farà correre in MotoGP Andrea Dovizioso e prende il posto dell'attuale team Petronas. Al fianco del forlivese correrà il sudafricano Darryn Binder, proveniente dalla Moto3 e fratello di Brad, pilota ufficiale Ktm. Il nuovo sponsor della squadra di Razlan Razali, che prende il nome di RNF Racing, sarà WithU. Yamaha fornirà due YZR-M1 per il 2022 con l'opzione di estendere la partnership per il 2023 e il 2024.

Il pilota di punta, naturalmente, sarà Dovizioso, che è tornato in sella proprio nella prima gara di Misano. "Sono davvero felice che finalmente sia stato ufficializzato il nuovo team WithU Yamaha RNF MotoGP. È una squadra composta da tre parti davvero professionali e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro per il 2022. Sono contento di avere WithU come title partner del team perché Matteo è una persona davvero appassionata ed è sempre bello avere questo tipo di motivazione in una squadra. Sono felice di questo e avere Darryn Binder come mio compagno di squadra è qualcosa di davvero unico, non molti piloti sono passati direttamente dalla Moto3 alla MotoGP. Penso che la squadra abbia visto qualcosa di interessante in lui, e anche io non vedo l'ora di vederlo in sella ad una MotoGP", le sue parole.

Ci si aspetta tanto, comunque, anche dal più giovane dei fratelli Binder. “Sono estremamente grato per questa opportunità, poiché è stato il sogno di una vita correre nella classe regina. Sicuramente non mi aspettavo di fare il salto direttamente dalla Moto3 alla MotoGP, ma credo di essere all'altezza della sfida e sono pronto a lavorare duro per il 2022. Il mio obiettivo all'inizio sarà solo prendere le misure della nuova categoria e imparare il più possibile per diventare sempre più forte durante la mia stagione da rookie. Vorrei ringraziare davvero molto la Yamaha e il team WithU Yamaha RNF MotoGP per tutto ciò che hanno fatto per renderlo possibile, così come tutti coloro che sono stati coinvolti nel portarmi a questo punto. Sono anche molto felice di continuare ad avere WithU a supportare il team perché dal primo giorno in cui sono entrato nel team ho potuto vedere quanto fossero entusiasti di questo progetto. Ora non vedo l'ora di guidare per la prima volta la Yamaha YZR-M1 alla fine della stagione", ha commentato.