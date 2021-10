Quartararo e Bagnaia, sfida nella scia... tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale a Misano

MOTOGP

Il menu del sedicesimo atto del Mondiale si arricchisce dello show delle Frecce Tricolori subito prima del via della MotoGP.

di

STEFANO GATTI

Presenza fissa a Monza in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula Uno, le Frecce Tricolori coloreranno domenica 24 ottobre di bianco-rosso-verde il cielo di Misano Adriatico subito prima del via del Gran Premio del Made In Italy e dell'Emilia-Romagna della MotoGP, tornando ad esibirsi in occasione di una tappa italiana del Motomondiale a tre anni e mezzo dalla precedente apparizione: nel 2018 al Mugello.

Anche la Pattuglia Acrobatica nazionale rende omaggio a Valentino Rossi o - se preferite - al tentativo (più o meno disperato) di Francesco Bagnaia di trascinare almeno fino a Portimao la sfida iridata con Fabio Quartararo, anche se le chances del ducatista di impedire al Dablo di mettere le mani sul titolo iridato sono oggettivmente molto ridotte.

Domenica 24 ottobre le Frecce Tricolori sorvoleranno il Misano World Circuit Marco Simoncelli, effettuando il loro caratteristico passaggio con nove velivoli MB-339PAN sulla griglia di partenza del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna subito prima del via dell'appuntamento clou del sedicesimo appuntamento del Mondiale: la gara della MotoGP che segna l'ultima esibizione italiana di Valentino Rossi in sella ad una moto da Gran Premio e che potrebbe regalare a Fabio Quatrararo il titolo della premier class.

Nella giornata di venerdì - quella che "a terra" sarà animata in pista dai primi turni di prove libere - anche i piloti della PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) proveranno il loro show, effettueranno un sorvolo del circuito con una formazione ridotta di velivoli MB339: una sorta di giro di ricognizione" tanto per rimanere in tema!) in vista del passaggio domenicale in occasione del GP intitolato al Made in Italy. Come già in occasioni precedenti, l’Emilia-Romagna e la sua Motor Valley sono il teatro scelto per raccontare le eccellenze italiane e il Sistema Paese.

La denominazione “Made in Italy e Emilia-Romagna” è il frutto di un percorso virtuoso che vede insieme Regione Emilia-Romagna, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE (Italian Trade Agency), il tutto sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana ed in collaborazione con realtà sportive nazionali ed internazionali. Un legame consolidato quello tra l’Aeronautica Militare ed il mondo del motorsport: innovazione, modernità e tecnologia sono infatti le componenti che da sempre accomunano i Reparti di Volo dell’Arma Azzurra e le squadre motociclistiche.

Le Frecce Tricolori sono ormai di casa nei cieli di Misano, dove già nel 2007 e nel 2018 hanno sorvolato il WDW (World Ducati Week). E risale sempre al 2018 l’ultimo sorvolo della Pattuglia in occasione di una tappa della MotoGP, in quella occasione il Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello.

Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, questa la denominazione ufficiale delle Frecce Tricolori, è un Reparto di Volo dell’Aeronautica Militare costituito da un centinaio di militari, cui è affidato il compito di rappresentare le capacità dell’intera Forza Armata. Dal 1° Marzo 1961, data della sua costituzione sulla Base Aerea di Rivolto (UD), la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha l’onore di rappresentare, con le proprie spettacolari acrobazie aeree, gli oltre 40mila uomini e donne dell’Aeronautica Militare e i valori che ogni giorno portano avanti: spirito di squadra, professionalità, dedizione e sacrificio.

Grazie al supporto organizzativo dell’intera Forza Armata, le Frecce Tricolori hanno da poco festeggiato il loro 60° Anniversario, con due giorni di manifestazione a Rivolto. L’evento, celebrato il 18 e 19 settembre e felicemente riuscito nonostante le necessarie restrizioni anti-Covid, si è svolto alla presenza di numerose autorità istituzionali, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli spettatori, circa 8000 per ciascuna delle due giornate, hanno potuto assistere alle esibizioni di quattro pattuglie acrobatiche straniere, di velivoli storici e di numerosi assetti dell’Aeronautica Militare, sia in volo che a terra, oltre ovviamente alla caratteristica manifestazione delle Frecce Tricolori, a conclusione del programma.