Graziano Rossi: "Quando io e Ambra abbiamo detto che volevamo sposarci, nella mia famiglia è calato un velo di paura e sospetto"

Sull’amministratore di sostegno nominato da Valentino, chiarisce: "Quando Valentino mi ha messo l'amministratore di sostegno, l’ha fatto con un trabocchetto, perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l'avvocato e il commercialista. Mi hanno detto di firmare, che tutti avevano l’amministratore di sostegno e io come un grandissimo stupido l'ho firmato. Quando ho capito che cosa significasse la mistura di sostegno, mi sono subito dato da fare, sono riuscito a uscire da questo trabocchetto. Lui punta ai miei soldi perché deve gestire una serie di parentele ai quali lui un po' di soldi deve darle; quindi, lui i soldi dalle sue tasche non ci pensa nemmeno a toglierseli".