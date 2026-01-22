Graziano Rossi: "Quando io e Ambra abbiamo detto che volevamo sposarci, nella mia famiglia è calato un velo di paura e sospetto"

© italyphotopress
L'ex pilota e padre del "Dottore" a "Dentro la notizia" su Canale 5. La compagna: "Speriamo che Valentino venga al matrimonio, non ce l'ho con lui"
A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, si affronta il tema della diatriba familiare tra Valentino Rossi, suo padre Graziano e la sua compagna Ambra Arpino. Valentino nei giorni scorsi ha presentato una denuncia per circonvenzione d’incapace nei confronti di Ambra, accusata di avergli sottratto oltre 200mila euro per sostenere spese personali. L’ex motociclista l’avrebbe scoperto nel periodo in cui fungeva da amministratore di sostegno del padre. Carica da cui è poi decaduto nel marzo 2025 per decisione del tribunale, che ha riconosciuto il settantunenne capace d’intendere e di volere.
In un’intervista rilasciata alla trasmissione, Graziano Rossi ha spiegato: "Quando io e Ambra abbiamo avuto modo di dire che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, un velo di sospetto, perché hanno pensato che se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedevano più".
Sull’amministratore di sostegno nominato da Valentino, chiarisce: "Quando Valentino mi ha messo l'amministratore di sostegno, l’ha fatto con un trabocchetto, perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l'avvocato e il commercialista. Mi hanno detto di firmare, che tutti avevano l’amministratore di sostegno e io come un grandissimo stupido l'ho firmato. Quando ho capito che cosa significasse la mistura di sostegno, mi sono subito dato da fare, sono riuscito a uscire da questo trabocchetto. Lui punta ai miei soldi perché deve gestire una serie di parentele ai quali lui un po' di soldi deve darle; quindi, lui i soldi dalle sue tasche non ci pensa nemmeno a toglierseli".
Infine, la compagna di Graziano, Ambra, su una possibile riappacificazione con il campione della MotoGP, conclude: "Speriamo che venga al matrimonio, ma assolutamente non ce l'ho con Valentino, perché non ci ho avuto proprio modo di confrontarmi con lui. La circonvenzione d'incapace dov'è? Dov'è il danno al patrimonio?".