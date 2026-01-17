La replica di Graziano Rossi: "Vale si è presentato con un foglio e ho firmato... Ora temono per l'eredità"

© italyphotopress
Il papà di Vale dopo la denuncia alla compagna: "Ora mi sposo e lo invito". Ambra: "Umiliata e offesa"
"Valentino e i suoi collaboratori mi hanno convocato per farmi firmare un foglio, dicendomi che era una cosa che facevano tutti e non avrebbe avuto nessuna conseguenza. Uscivo da quattro ricoveri e due operazioni e fidandomi di mio figlio firmai senza sapere quali sarebbero state le conseguenze”. Graziano Rossi spiega così il momento in cui suo figlio, il nove volte vincitore del Motomondiale, è stato nominato suo amministratore di sostegno. “Nessuno della mia famiglia mi è stato mai di supporto. L’unica persona che si è preso cura di me è sempre solo stata la mia compagna Ambra - ha raccontato in un'intervista al Quotidiano Nazionale - Contestualmente alla revoca dell’amministratore di sostegno e dopo avergli detto di voler sposare la mia compagna, Valentino presentò subito dopo la denuncia contro di lei per circonvenzione di incapace. A mio avviso la denuncia è maturata dal fatto che la mia famiglia, sempre assente con me, si sarebbe vista limitare le aspettative ereditarie". Poi Graziano tende la mano a Vale in quella che è stata definita 'La guerra dei Rossi': "Non ci vediamo spesso, ma spero che faccia un passo verso di me per colmare questa distanza". E sul matrimonio con Ambra: "Non abbiamo ancora fissato il giorno ma sarà prima dell’estate. Io inviterò tutti, e spero che vengano a far festa".
“Dalla famiglia di Graziano mi sono sentita umiliata e offesa, ho subito episodi gravissimi, eppure sono la compagna del papà di Valentino da quasi vent’anni. E purtroppo per loro sono una donna vera, sana, trasparente”, si difende la compagna di Graziano Rossi, denunciata con l'accusa di circonvenzione di incapace. "Perché ho chiesto a Graziano 200 mila euro? Nel 2022 avevamo deciso di sposarci, col trasferirci a casa mia che è molto bella. Si trova nella zona di Villa Betti. Ci pagavo ancora il mutuo e non volevo lasciarla vuota. Allora Graziano mi ha detto che voleva rimanere nella sua casa di Tavullia dove ha tutte le sue auto ma che intendeva aiutarmi per pagare il mutuo residuo pari a 100mila euro. Così mi ha versato due bonifici da 50mila euro l’uno come prestito infruttifero. Gli altri 100 mila me li ha dati Valentino! Sono soldi serviti a gestire le spese della casa e di tutto quello che riguarda il mio compagno".