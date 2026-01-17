Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
IL CASO

La replica di Graziano Rossi: "Vale si è presentato con un foglio e ho firmato... Ora temono per l'eredità"

Il papà di Vale dopo la denuncia alla compagna: "Ora mi sposo e lo invito". Ambra: "Umiliata e offesa"

17 Gen 2026 - 12:40
1 di 17
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

"Valentino e i suoi collaboratori mi hanno convocato per farmi firmare un foglio, dicendomi che era una cosa che facevano tutti e non avrebbe avuto nessuna conseguenza. Uscivo da quattro ricoveri e due operazioni e fidandomi di mio figlio firmai senza sapere quali sarebbero state le conseguenze”. Graziano Rossi spiega così il momento in cui suo figlio, il nove volte vincitore del Motomondiale, è stato nominato suo amministratore di sostegno. “Nessuno della mia famiglia mi è stato mai di supporto. L’unica persona che si è preso cura di me è sempre solo stata la mia compagna Ambra - ha raccontato in un'intervista al Quotidiano Nazionale - Contestualmente alla revoca dell’amministratore di sostegno e dopo avergli detto di voler sposare la mia compagna, Valentino presentò subito dopo la denuncia contro di lei per circonvenzione di incapace. A mio avviso la denuncia è maturata dal fatto che la mia famiglia, sempre assente con me, si sarebbe vista limitare le aspettative ereditarie". Poi Graziano tende la mano a Vale in quella che è stata definita 'La guerra dei Rossi': "Non ci vediamo spesso, ma spero che faccia un passo verso di me per colmare questa distanza". E sul matrimonio con Ambra: "Non abbiamo ancora fissato il giorno ma sarà prima dell’estate. Io inviterò tutti, e spero che vengano a far festa".

“Dalla famiglia di Graziano mi sono sentita umiliata e offesa, ho subito episodi gravissimi, eppure sono la compagna del papà di Valentino da quasi vent’anni. E purtroppo per loro sono una donna vera, sana, trasparente”, si difende la compagna di Graziano Rossi, denunciata con l'accusa di circonvenzione di incapace. "Perché ho chiesto a Graziano 200 mila euro? Nel 2022 avevamo deciso di sposarci, col trasferirci a casa mia che è molto bella. Si trova nella zona di Villa Betti. Ci pagavo ancora il mutuo e non volevo lasciarla vuota. Allora Graziano mi ha detto che voleva rimanere nella sua casa di Tavullia dove ha tutte le sue auto ma che intendeva aiutarmi per pagare il mutuo residuo pari a 100mila euro. Così mi ha versato due bonifici da 50mila euro l’uno come prestito infruttifero. Gli altri 100 mila me li ha dati Valentino! Sono soldi serviti a gestire le spese della casa e di tutto quello che riguarda il mio compagno".

Leggi anche

Dalla 'Guerra dei Roses' alla 'Guerra dei Rossi', Valentino denuncia la compagna del padre: "Gli ha preso 200 mila euro"

valentino rossi
graziano rossi

Ultimi video

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

03:17
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Per battere Marquez servono velocità e costanza"

04:30
DICH BEZZECCHI 15/1 DICH

Bezzecchi: "Aprilia ha la mentalità molto simile alla mia"

01:08
apriliamgp

Aprilia RS-GP26: l'arma per battere la Ducati

01:41
Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

I più visti di Motogp

Dalla 'Guerra dei Roses' alla 'Guerra dei Rossi', Valentino denuncia la compagna del padre: "Gli ha preso 200 mila euro"

Aprilia scatena il leone per sfidare Ducati e Marquez: "Pronti a lottare in ogni GP"

Il team VR46 si presenta

Look aggressivo giallonero per la Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio

Il team Pramac Yamaha apre il valzer delle presentazioni: Miller e Razgatlioglu ambiziosi col V4

Valentino e Graziano, i Rossi da corsa

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:50
Atalanta: pronta offerta del West Ham per Lookman
15:44
Manchester United, esordio da sogno per Carrick: Mbeumo e Dorgu stendono il City
Edoardo Bove 
15:43
Bove chiude il contratto con la Roma ed è pronto a giocare in Inghilterra: "Ci vediamo presto, in campo"
15:42
Lazio-Como, Fabregas: "Partita bella da giocare tra due squadre simili"
15:38
Sci, Paris: "Pensavo di iniziare meglio il 2026, fuori dal podio per un pelo"