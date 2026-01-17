La replica di Graziano Rossi: "Vale si è presentato con un foglio e ho firmato... Ora temono per l'eredità"

"Valentino e i suoi collaboratori mi hanno convocato per farmi firmare un foglio, dicendomi che era una cosa che facevano tutti e non avrebbe avuto nessuna conseguenza. Uscivo da quattro ricoveri e due operazioni e fidandomi di mio figlio firmai senza sapere quali sarebbero state le conseguenze”. Graziano Rossi spiega così il momento in cui suo figlio, il nove volte vincitore del Motomondiale, è stato nominato suo amministratore di sostegno. “Nessuno della mia famiglia mi è stato mai di supporto. L’unica persona che si è preso cura di me è sempre solo stata la mia compagna Ambra - ha raccontato in un'intervista al Quotidiano Nazionale - Contestualmente alla revoca dell’amministratore di sostegno e dopo avergli detto di voler sposare la mia compagna, Valentino presentò subito dopo la denuncia contro di lei per circonvenzione di incapace. A mio avviso la denuncia è maturata dal fatto che la mia famiglia, sempre assente con me, si sarebbe vista limitare le aspettative ereditarie". Poi Graziano tende la mano a Vale in quella che è stata definita 'La guerra dei Rossi': "Non ci vediamo spesso, ma spero che faccia un passo verso di me per colmare questa distanza". E sul matrimonio con Ambra: "Non abbiamo ancora fissato il giorno ma sarà prima dell’estate. Io inviterò tutti, e spero che vengano a far festa".