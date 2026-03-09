Rugby, Sei Nazioni: ufficializzato il calendario 2027, esordio degli azzurri con la Scozia

Ufficializzato il calendario dell'edizione 2027 del Guinness Sei Nazioni 2027. L'Italia farà il suo esordio sabato 6 febbraio alle 14.10 locali (15.10 italiane) contro la Scozia al Murrayfield Stadium, seconda partita del primo turno che sarà inaugurato dall'anticipo serale del venerdì sera - 5 febbraio - a Dublino con l'Irlanda che ospiterà l'Inghilterra. Una settimana più tardi, sabato 13 febbraio alle 15.10, la squadra guidata da Gonzalo Quesada ospiterà l'Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma nel primo dei tre match casalinghi in programma nell'edizione 2027 del torneo. Terzo turno in calendario nell'iconico Allianz Stadium a Twickenham con la sfida all'Inghilterra in programma sabato 20 febbraio alle 16.40 locali (17.40 italiane). Dopo la settimana di pausa, gli Azzurri torneranno in campo per due sfide consecutive allo Stadio Olimpico: sabato 6 marzo alle 15.10 sarà di scena la Francia, mentre sabato 13 marzo la sfida al Galles - alle 15.10 - chiuderà il Sei Nazioni 2027 dell'Italia.