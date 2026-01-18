Logo SportMediaset

GUERRA IN FAMIGLIA

La 'guerra dei Rossi', la mamma di Vale: "Ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti col padre". E punge la compagna di Graziano

Stefania Palma al 'Resto del Carlino': "Una storia molto brutta"

18 Gen 2026 - 11:50
“Se Graziano avesse fatto il falegname Ambra sicuramente non era lì". Nella 'guerra dei Rossi', culminata con la denuncia da parte di Valentino della compagna del papà Graziano per "circonvenzione di incapace", arrivano per la prima volta le parole di Stefania Palma, la mamma del nove volte del campione del Motomondiale e prima moglie di Graziano. "Una storia molto brutta e devo dire che mio figlio ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti con il padre. E per Natale ci si è sempre visti tutti quanti assieme a tavola - racconta al Resto del Carlino - Tutto questo è terminato quando quella donna è entrata in casa di Graziano. Una storia molto brutta. Se sento Valentino? Certamente e tutti i giorni e di questa vicenda dico che la trovo veramente molto brutta".

La replica di Graziano Rossi: "Vale si è presentato con un foglio e ho firmato... Ora temono per l'eredità"

Dalla 'Guerra dei Roses' alla 'Guerra dei Rossi', Valentino denuncia la compagna del padre: "Gli ha preso 200 mila euro"

