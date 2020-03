Vale Rossi dà una mano alla sua terra con "un generoso contributo"

CAMPIONE FUORI DALLA PISTA

Valentino Rossi ha prestato nome e volto alla campagna per convincere gli italiani a restare a casa in questo periodo di emergenza, ma ha fatto anche qualcosa di più, come tanti altri suoi famosi connazionali. Anche il campione della MotoGP, infatti, ha deciso di aiutare chi si sta facendo in quattro per garantire la salute di migliaia di persone alle prese con il coronavirus. E così ecco arrivare "un generoso contriobuto" all'azienda ospedaliera "Marche Nord". Un gesto concreto che si unisce all'appello per promuovere una raccolta fondi.

“La VR46 Srl, insieme a diversi imprenditori del territorio marchigiano, ha portato il suo contributo per la raccolta fondi dedicata all’Associazione INSIEME PER MARCHE NORD, al fine di acquistare nuovi respiratori per l’Azienda Ospedaliera Marche Nord. Credendo fortemente nelle azioni volte a contrastare l’emergenza Coronavirus, la VR46 Srl invita chiunque ad agire nel rispetto delle regole e a contribuire alle raccolte fondi per aiutare chi in questi giorni si sta impegnando a superare questo complicato momento. Chiunque volesse contribuire l'Iban dell’Associazione è: IT45P0882613300000000109407”, il messaggio postato attraverso i canali social di Rossi.

