Tripletta Spagna nella Moto3 di Jerez: Quiles vince dalla pole position

Finale al fotofinish per il secondo posto nella gara della classe più piccola

26 Apr 2026 - 12:00
© Getty Images

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Maximo Quiles vince dalla pole position il Gran Premio di Spagna della Moto3. L'allungo decisivo del pilota spagnolo di CFMOTO Gavota Aspar Team (KTM) al quindicesimo dei diciannove giri di gara. Alle sue spalle bagarre finale tra tre piloti: la spunta l'altro spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) in volata sulla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP David Munoz (tripletta Spagna sulla pista di casa) e sull'argentino Marco Morelli (compagno di squadra del vincitore) che chiude così ai piedi del podio con la seconda KTM Aspar. Due volte vincitore e due volte secondo nei primi quattro Gran Premi, Quiles è sempre più leader della classifica generale.

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