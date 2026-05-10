Da "Natascha" a "Veronica", fino ai cognomi: le maglie della Serie A con i nomi delle mamme

No, nulla di tutto questo. Solamente l'iniziativa di alcuni club in occasione della festa della mamma di domenica 10 maggio. Alcune, come Lecce e Genoa, hanno scelto il nome di battesimo delle mamme al posto del cognome dei figli che lo porteranno in campo. Altre società, come la Fiorentina e il Milan che questa sera sarà impegnato contro l'Atalanta, invece il cognome.