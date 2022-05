Suzuki conferma: "Trattiamo con Dorna per terminare la partecipazione alla MotoGP"

NOTA UFFICIALE

Ritiro legato alla situazione economica e ai cambiamenti in atto nel settore Automotive a livello globale.

"Suzuki Motor Corporation è in trattative con Dorna in merito alla possibilità di terminare la sua partecipazione in MotoGP". Così la Casa giapponese conferma con una nota ufficiale la propria intenzione di uscire di scena a fine stagione ma corregge il tiro dopo che l'Organizzatore del Mondiale aveva puntualizzato l'irritualità - stanti le condizioni contrattuale tra le due parti - di una decisione unilaterale da parte della Casa che ha vinto il titolo della Premier Class non più tardi di due anni fa con Joan Mir. Getty Images

Così prosegue e si conclude il comunicato della Casa di Hamamatsu:

"Sfortunatamente l'attuale situazione economica e la necessità di concentrare gli sforzi nei grandi cambiamenti in atto nel settore Automotive mondiale di questi anni costringono Suzuki a ridurre drasticamente i costi legati alle competizioni e a impiegare tutte le sue risorse economiche e umane allo sviluppo di nuove tecnologie. Vogliamo esprimere la più profonda gratitudine al Suzuki Ecstar Team, a tutti coloro che hanno sostenuto le attività racing di Suzuki negli anni e a tutti i tifosi Suzuki che ci hanno trasmesso entusiasmo e supporto".

Twitter

A seguito della diffusione del comunicato, i due attuali piloti Suzuki Joan Mir ed Alex Rins hanno pubblicato sui social alcune immagini degli highlights dei rispettivi successi con la moto giapponese. Lo stesso ha fatto Aleix Espargarò, secono nella classifica generale alle spalle di Fabio Quartararo alla vigilia di Le Mans, che nel team Suzuki ha corso - per la prima volta in carriera da pilota ufficiale - nel 2015 e nel 2016. Peraltro in coppia con Maverick Vinales, con il quale Aleix è tornato a fare coppia quest'ano nel team factory Aprilia!