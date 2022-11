Stoner: "Bravo Pecco e grazie per il divertimento"

Bagnaia e Ducati campioni, che festa a Valencia

























































Fino ad oggi, Casey Stoner era stato il primo e unico pilota a regalare il titolo della MotoGP alla Ducati. L'australiano si è così unito ai festeggiamenti per l'impresa di Bagnaia, senza dimenticare Quartararo. "Questi due ragazzi hanno messo in piedi un campionato fantastico, portandolo fino all'ultima gara. Congratulazioni a entrambi per una stagione dura e combattuta e grazie per il divertimento. Bravo Pecco", ha scritto Stoner.