Stelle in pieno giorno: Aprilia All Stars, appuntamento a giugno

In occasione del recente Motor Bike Expo di Verona, Aprilia ha annuncia la data di Aprilia All Stars 2025. La grande festa si terrà domenica 1. giugno al Misano World Circuit. I campioni di oggi e quelli della storia Aprilia, guidati da Max Biaggi, saranno protagonisti anche nel paddock quando, come nella tradizione Aprilia All Stars, saranno insieme alle migliaia di fans attesi, per celebrare Aprilia, la Casa europea con più vittorie nel Motomondiale: 298 trionfi nei Gran Premi. Grande spazio anche al fuoristrada, con la regina del deserto, l’Aprilia Tuareg Rally, fresca dominatrice alla Africa Eco Race con i piloti Jacopo Cerutti (vincitore per la seconda volta quest'anno) e la squadra offroad completata da Francesco Montanari e Marco Menichini.