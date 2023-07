Sole, mare e cielo: tutti i colori dell'estate nel poster della MotoGP di Misano

MOTOGP

Si arricchisce ancora la "collezione" di locandine da corsa by Drudi Performance

© Getty Images È fuoco che cova sotto la cenere, anzi la sabbia (!) quello della pausa estiva della MotoGP. Le vacanze della premier class (e quelle delle sorelle minori Moto2 e Moto3) si chiuderanno il primo weekend di agosto a Silverstone. Per gli appassionati italiani, il secondo appuntamento con i protagonisti del Mondiale sul suolo nazionale è quello (comunque "vacanziero") di Misano Adriatico. Tocca mordere ancora il freno. Nell'attesa però è possibile sognare ad occhi aperti con i colori vivaci del poster del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma al Misano World Circuit Marco Simonceli da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023, dove la carovana del Mondiale arriverà dopo aver toccato Silverstone appunto e Spielberg a cavallo di Ferragosto, Barcellona all'inizio di settembre.

L’attività di comunicazione della dodicesima tappa del calendario iridato (la seconda in Italia dopo l'omonimo GP del Mugello dello scorso 11 giugno) si arricchisce di un partner prestigioso come Red Bull e l’accordo pluriennale prevede l’inserimento nella denominazione dell’evento di un brand già protagonista in tanti ambiti del motorsport, ai quali si aggiunge il ruolo di "title sponsor" per l’appuntamento che si sviluppa sul territorio e in pista al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

© MotoGP

Filo conduttore del progetto di comunicazione è il poster 2023, nato ancora una volta dalla creatività di Aldo Drudi e di Drudi Performance.

“Ci siamo tanto divertiti a realizzare questo poster e siamo molto soddisfatti del risultato. L’occasione era fantastica: sintonizzare Red Bull, un brand che ha una potenza comunicativa clamorosa e ben riconosciuta, con il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni, da quando curiamo la parte artistica del Gran Premio. Coniugare due immagini consolidate e vincenti rappresentava però anche un rischio. Abbiamo cominciato a valutare le possibilità che - magicamente - si sono allineate quando abbiamo scelto posizionare il riferimento di Red Bull e le sagome dei piloti sul tappeto grafico che ormai da qualche anno utilizziamo per personalizzare le curve del circuito: una texture che lo rende unico e che ci ha permesso di fare la differenza in tutto il mondo. Gli stessi tratti li abbiamo virati sui colori identificativi di Red Bull che, guarda caso, richiamano il sole, il mare e il cielo. Così siamo riusciti ancora una volta a contestualizzare il Gran Premio sulla nostra Riviera e San Marino”.

Il poster 2023 racchiude anche un’altra novità, un vero e proprio logo del Gran Premio.

“Lo abbiamo realizzato unendo il naming al marchio Red Bull attraverso un caschetto stilizzato con gli stessi segni grafici, tutto magicamente armonizzato. Siamo soddisfatti di aver creato nuovamente una campagna originale, colorata, senza ricorrere a disegni fatti al computer o a dover attingere a immagini virtuali. È stata quasi una magia riuscire a fondere questi due mondi: due immagini potenti che si miscelano in questa opera grafica senza mancare loro di rispetto”. (Aldo Drudi)

Il lancio del poster 2023 avvia una campagna moltiplicata dai canali digitali di tutti i promotori, che sarà accompagnata da un video realizzato in collaborazione da Dorna e Red Bull.