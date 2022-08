Silverstone FP2: Quartararo candidato alla pole, Mir e le Aprilia sulle sue tracce

PROVE LIBERE 2

La prima giornata di prove della tredicesima tappa iridata si chiude con il miglior tempo del campione del mondo in carica

© Getty Images Fabio Quartararo sale in cattedra nel secondo turno di prove libere del Gran Premio d'Inghilterra. Il Diablo chiude al comando della classifica con il tempo di un minuto, 58 secondi e 946 millesimi. Secondo tempo per Joan Mir (Suzuki), staccato di 154 millesimi, terzo per Maverick Vinales (Aprilia), a 177 millesimi dalla vetta. Autore del miglior tempo del turno d'apertura del weekend, Johan Zarco si conferma uno dei favoriti nella caccia alla pole siglando il quarto tempo davanti all'altra Aprilia factory di Aleix Espargarò. Fuori dalla top ten Francesco Bagnaia, autore dell'undicesimo tempo.

Davanti al pilota piemontese del team Ducati Lenovo (che dovrà cercare sabato mattina in FP3 l'accesso diretto alla fase finale delle qualifiche), chiudono Miguel Oliveira (sesto con la KTM a +0.217), Alex Rins con la Suzuki (tre decimi esatti il suo distacco) e tre Ducati: quella Gresini di Enea Bastianini (+0.412) che risale la classifica dopo un primo turno interlocutorio, quella del compagno di squadra dello stesso Bagnaia Jack Miller (+0.432), vittima di una scivolata ad inizio turno ed infine quella VR46 di Marco Bezzecchi, staccato di 432 millesimi da Quartararo.

© Getty Images

Dopo Bagnaia, staccato di soli sette millesimi da Bezzecchi, il filotto Ducati - sei Desmosedici una dietro l'altra dall'ottava alla tredicesima posizione delle FP2 - prosegue con Luca Marini (+0.450) e termina con Jorge Martin, quest'ultimo decisamente in ombra rispetto al ben più brillante compagno di squadra del brillante Zarco. Fabio Di Giannantonio è diciassettesimo con la seconda Desmosedici Gresini, mentre Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli continuano a viaggiare... in coppia: purtroppo per loro però in diciannovesima e ventesima posizione.