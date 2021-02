“Siamo di nuovo in gara”. Dal figlio di Gresini l’annuncio più atteso

"Da oggi siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio". Così Lorenzo Gresini in un post su Facebook annuncia il miglioramento delle condizioni del padre Fausto, ex campione di motociclismo due volte iridato della 125. "Gli esami sono stabili come anche l'ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua ad essere sotto antibiotico e non ha febbre, i polmoni non sono messi bene, ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente permane una situazione di gravità e fragilità", ha aggiunto su Facebook. Fausto Gresini è ricoverato da fine dicembre nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Bologna dopo tre giorni trascorsi in quello di Imola, dove era stato ricoverato il 27 dicembre in seguito alla positività al Covid registrata subito prima di Natale.