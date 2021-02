"È ancora sotto respirazione assistita ma si sta impegnando nel recupero": Gresini, la riabilitazione continua

MOTOGP

"Le condizioni cliniche di Fausto Gresini continuano a migliorare lentamente. È sfebbrato da più di una settimana e la riabilitazione fa progressi quotidiani, anche se richiederà ancora tempo. Si trova ancora sotto respirazione assistita ma si sta impegnando nel recupero delle forze necessarie per tornare a respirare autonomamente. Può ricevere delle videochiamate ed è visitato da Nadia. I prossimi passi saranno il recupero funzionale di respirazione e alimentazione.

Migliorano poco a poco ma costantemente le condizioni di Fausto Gresini, trasferito poco più di un mese fa - lo scorso 30 dicembre - nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo tre giorni trascorsi in quello di Imola, dove il due volte campione del mondo della 125 era stato ricoverato il 27 dicembre, in seguito alla positività al Covid registrata subito prima di Natale. Il bollettino odierno, come di consueto a firma del dottor Nicola Cilloni parla di ulteriori progressi compiuti da Fausto (sessant'anni compiuti lo scorso 23 gennaio) rispetto a quelli di una settimana fa e di un cammino di riabilitazione che prosegue e fa progressi ma richiede ancora tempo. Un buon segnale è rappresentato dalla possibilità - per il team manager che gestisce l'impegno Aprilia nella MotoGP - di ricevere videochiamate ed anche visite "protette" da parte della moglie Nadia.