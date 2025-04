L'Atletico fa follie per Romero: 50 milioni per convincere il Tottenham

Uno dei migliori centrali difensivi in circolazione quest'estate potrebbe cambiare squadra. Il Cuti Romero infatti è ormai da tempo nel mirino dell'Atletico di Madrid. Il suo primo sponsor è il connazionale Cholo Simeone che vede nel centrale del Tottenham il rinofrzo perfetto per la retroguardia dei Colchoneros. Il calciatore sembra interessato a un possibile trasferimento a Madrid, ma ci sarà da convincere gli Spurs: gli inglesi infatti valutano Romero sui 70 milioni di euro, cifra che l'Atletico non vorrebbe raggiungere. Gli spagnoli però, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, sarebbero pronti a mettere sul piatto 50 milioni.