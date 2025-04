Tennis, Binaghi all'attacco: "Critiche a Sinner solo da cretini e invidiosi. Ora parlino le racchette"

"Questa vicenda è servita a Sinner per capire come il mondo sia popolato da cretini invidiosi, ne abbiamo ascoltati anche in Italia esprimere critiche nei suoi confronti. Il fatto di essere stato un grande campione o una grande campionessa non ti rende esente da questi meccanismi, da queste idiozie". Il presidente della Fitp Angelo Binaghi durissimo per gli attacchi ricevuti dal numero uno al mondo per il caso Clostebol. "Quello che è accaduto servirà a Sinner per maturare. Fino alla vicenda Clostebol - ha proseguito Binaghi - aveva preso la sua carriera da professionista come è giusto che fosse per un ragazzo appassionato, ovvero col sorriso sulle labbra, sempre con la voglia di divertirsi e scherzare, disponibile con tutti. Quel che è accaduto serve per fare selezione. Il mondo del tennis professionistico è uno spaccato di quella che è la nostra società: c'è un'altissima percentuale di cretini che danno le opportunità a quelli che, come Jannik, non lo sono.