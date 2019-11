Scambio Rossi-Hamilton: si farà a Valencia il 9 dicembre

MOTORI

Lo scambio di bolidi tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi si fa sempre più concreto. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero data e luogo dell'evento di cui si parla ormai da diversi mesi: il 9 dicembre al circuito Ricardo Tormo di Valencia. Il britannico in sella alla Yamaha M1 e il pesarese a bordo della Mercedes F1, per un test ovviamente non competitivo, ma comunque estremamente suggestivo

I primi spifferi c'erano stati a inizio stagione e Vale aveva confermato che qualcosa bolliva in pentola al termine del weekend di Motegi. Ora i fan di entrambi possono cominciare a sognare davvero, per un evento che si preannuncia imperdibile. Naturalmente per nessuno dei due sarà una prima volta assoluta, visto che Hamilton non ha mai nascosto la sua passione per le due ruote (dalle collaborazioni con MV Agusta ai test con le Yamaha di Superbike insieme a Lowes e Van der Mark) e Rossi, all'apice della sua carriera, ha effettuato diversi test con la Ferrari.