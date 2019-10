MotoGP, Rossi sulla Mercedes e Hamilton sulla Yamaha: "Ci stiamo lavorando"

La notizia era già emersa qualche mese fa, ma ora sembra andare verso una conferma ufficiale: Lewis Hamilton in sella alla Yamaha M1 e Valentino Rossi a bordo della Mercedes AMG F1. Un suggestivo scambio di bolidi tra i due campioni, da organizzare a fine stagione in una location ancora da definire: "È da un po' che parliamo di questa cosa - ha ammesso Valentino dopo il GP del Giappone - Lewis sulla mia moto e io sulla sua macchina. Speriamo di farcela, sarebbe veramente bello tornare a guidare una Formula ".

Per entrambi non si tratterebbe certo di un debutto assoluto: Valentino testò più volte la Ferrari in passato e addirittura si arrivò a parlare di un suo possibile passaggio in F1; Lewis, invece, è sempre stato un grandissimo appassionato di moto e nel 2019 ha anche provato la Yamaha R1 di Superbike di Lowes e Van der Mark.