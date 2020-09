Rossi si ritira? No, accordo con Petronas da ufficializzare

MOTOGP

Rossi si ritira? No. Arrivano le smentite dopo la notizia rilanciata ieri dai media tedeschi del ritiro di Valentino alla fine della stagione. Alla vigilia del primo weekend di Misano l'entourage del numero 46 ha confermato l'intenzione del pilota di proseguire ancora nel Mondiale in sella alla Yamaha del Team Petronas e l'annuncio ufficiale è atteso nel weekend di Misano 2 del 18-20 settembre.

Fake anche la notizia di Dovizioso al fianco di Morbidelli in Petronas al posto di Rossi. Razlan Razali, boss del team Petronas SRT, è uscito allo scoperto sui social: "Non è nei nostri piani per la prossima stagione".

Vedi anche Motogp MotoGP, clamoroso dalla Germania: "Rossi si ritira, Dovizioso in Yamaha nel 2021"