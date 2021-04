Rossi: "Portimao pista unica, fare di tutto per essere competitivi"

RISCATTO CERCASI

"Ha un sacco di saliscendi: è diversa dal Qatar, con gomme diverse"

Valentino Rossi e tutto il team Petronas Yamaha arrivano da una doppia gara in Qatar davvero deludente. Per questo a Portimao dovrà esserci il riscatto per non compromettere già una stagione che invece prometteva soddisfazioni dopo un 2020 amaro. "E' una pista bellissima, unica nel suo genere. Ha un sacco di saliscendi, è una pista diversa dal Qatar, con gomme diverse. Bisogna fare tutto il possibile per cercare di essere competitivi", ha detto il pesarese a Sky. Il paddock della MotoGP riabbraccia Marc Marquez

















































































“L’inizio della stagione non è stato fantastico per me, non siamo forti come vorremmo. Quindi dobbiamo lavorare sodo e cercare di essere più veloci da questo fine settimana“, ha aggiunto.

Sul feeling con la sua M1: "Quello che vediamo dai dati è che ogni pilota ha il suo stile. È normale che siano tutti simili, ma diversi. Quindi proviamo a lavorare sulla moto, sul setting, sulle diverse parti e sullo stile di guida“.

A Portimao si rivede Marc Marquez: "C’è molta aspettativa perché tutti vogliono capire il suo livello, il suo feeling con il suo corpo. Ma penso che sia in ottima forma e penso che sarà forte fin da venerdì mattina“.