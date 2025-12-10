Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, Nhl: "Se ghiaccio non è ok hockeisti Usa non vengono"

10 Dic 2025 - 10:03

Ancora dubbi dagli Stati Uniti sulla pista da hockey ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo quelli sulla lunghezza del campo, che sarebbe un metro più corto degli standard americani, la Nhl, la Lega hockey professionistica nordamericana, ha precisato che i suoi giocatori non parteciperanno alle Olimpiadi "se la qualità del ghiaccio non sarà sufficientemente buona". Lo dice, secondo la Bbc, il vicommissario Nhl Bill Daly, aggiungendo anche pero' che lo stesso Daly si dice "cautamente ottimista", perché i tecnici di Milano Cortina sono al lavoro con gli esperti Nhl. 

I dubbi sulle dimensioni del campo riguardano l'Arena Santagiulia di Milano. "Se il ghiaccio è impraticabile è impraticabile - ha spiegato Daly - Non voglio essere superficiale: probabilmente lo sapremo prima dell'inizio ufficiale dei Giochi. Quello che faremo a quel punto diventa un'altra questione. Ovviamente, se i giocatori ritengono che il ghiaccio non sia sicuro, non giocheremo. È semplice". 

La federazione mondiale ha chiarito che la pista è effettivamente leggermente più corta degli standard Usa, ma assolutamente regolare secondo quelli internazionali: il timore dei giocatori Nhl, secondo i media Usa, sarebbe stato che le dimensioni potessero favorire collisioni. Ma ora i giocatori Nhl parlano di ghiaccio, anche se non ritengono i problemi insormontabili. "Ci siamo offerti - ha aggiunto Daly - e loro stanno utilizzando i nostri esperti del ghiaccio, i nostri tecnici e i fornitori esterni. Stiamo praticamente trasferendo tutti lì per cercare di contribuire a realizzare questo progetto in un modo che sia accettabile per gli atleti della NHL. E sono cautamente ottimista che darà i suoi frutti."

Ultimi video

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

I più visti di Altri Sport

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

Deplano: "Sono strafelice"

Deplano: "Sono strafelice"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:22
Milano-Cortina, gli organizzatori: "Il ghiaccio di Santa Giulia sarà perfetto"
10:03
Milano-Cortina, Nhl: "Se ghiaccio non è ok hockeisti Usa non vengono"
23:10
Basket, ancora allerta e polemiche per Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv
22:36
Fisi, inaugurata a Milano la nuova sede nazionale
22:11
Milano Cortina 2026, oltre 3mila studenti per il test eventi della Milano Rho Ice Hockey Arena