Milano-Cortina, Nhl: "Se ghiaccio non è ok hockeisti Usa non vengono"

La federazione mondiale ha chiarito che la pista è effettivamente leggermente più corta degli standard Usa, ma assolutamente regolare secondo quelli internazionali: il timore dei giocatori Nhl, secondo i media Usa, sarebbe stato che le dimensioni potessero favorire collisioni. Ma ora i giocatori Nhl parlano di ghiaccio, anche se non ritengono i problemi insormontabili. "Ci siamo offerti - ha aggiunto Daly - e loro stanno utilizzando i nostri esperti del ghiaccio, i nostri tecnici e i fornitori esterni. Stiamo praticamente trasferendo tutti lì per cercare di contribuire a realizzare questo progetto in un modo che sia accettabile per gli atleti della NHL. E sono cautamente ottimista che darà i suoi frutti."