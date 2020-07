MotoGP: incredibile Marquez, già in pista a Jerez. Oggi i test medici

Marc Marquez domenica sarà in gara nel secondo Gran Premio di MotoGP della stagione, in programma sulla pista spagnola di Jerez de la Frontera. A soli due giorni dall'operazione all'omero destro, con un tweet della Honda sono state confermate le voci circolate già ieri pomeriggio: il campione del mondo intende gareggiare. "Dopo l'operazione eseguita con successo martedì, Marc Marquez tornerà a Jerez" si legge infatti nel messaggio ufficiale della Honda pubblicato stamattina. Appena ieri il pilota era stato dimesso dalla clinica di Barcellona. Oggi stesso ci saranno le visite mediche ufficiali, prima del via libero definitivo.